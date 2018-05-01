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В России отмечают День кондитера
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В России отмечают День кондитера 

RT на русском 1 мая 2018
Фото: RT на русском
В четверг, 3 мая, свой профессиональный праздник отмечают кондитеры. Сегодня благодаря развитию технологий кулинары превращают свои десерты в настоящие произведения искусства — в их работе одинаково важны и форма, и содержание.
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