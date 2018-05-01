В России отмечают День кондитера

В четверг, 3 мая, свой профессиональный праздник отмечают кондитеры. Сегодня благодаря развитию технологий кулинары превращают свои десерты в настоящие произведения искусства — в их работе одинаково важны и форма, и содержание.