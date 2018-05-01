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День весны и труда отмечают сегодня по всей России
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День весны и труда отмечают сегодня по всей России 

Авторадио 30 минут назад
Фото: Медиа-центр
Участников в общей сложности около трех миллионов. Самая массовая демонстрация состоялась в Москве — пришли 130 тысяч человек. В честь Первомая на главных площадях в населенных пунктах по традиции организованы концерты и ярмарки.
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