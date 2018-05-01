Разумный выбор покупки жилья в новостройках Краснодара

Конечно, иногда банально сама мысль о новой квартире служит лучшей причиной. Ведь квартира р-н. Северный обойдется в значительно меньшую цену, если приобрести ее у застройщика. Да еще и на определенном этапе строительства. Почему бы и не рискнуть, думаете Вы?

Решили купить квартиру на одном из последних этапов строительства?

Всегда много желающих купить квартиру в Знаменовском в то время, когда строительство все еще идет. Вы словно приобретаете свои квадратные метры на бумаге, что означает лишь одно — клиент становится инвестором. Иными словами, он берет на себя функции дольщика определенного строительства, а не стает непосредственным владельцем квартиры. Это совершенно разные вещи. Существует риск нарваться на мошенников, которые залили фундамент и не собирались продолжать строительство.

В этом случае без адвоката и риелтора не обойтись. Юристы должны найти полную информацию о том, кем именно является застройщик и сколько на самом деле времени он работает на рынке. Более того, не помешает информация о завершенных ним объектах. Очень важно узнать о том, нет ли судебных исков в сторону компании. Важно знать ее текущее финансовое состояние. Например, опытный юрист сразу вычислит близость к банкротству.

Документы

Очень важно проверить в отделе продаж наличие главных документов — от регистрационной документации до лицензий на строительство, от договора так называемого генерального подряда до бумаг о создании фонда финансирования данного строительства. Большое внимание заслуживают документы, подтверждающие право собственности на землю. Бывают случаи, когда застройщик строит недвижимость на чужой или незаконно присвоенной земле.

Проект застройки должен быть одобрен всеми компетентными органами. О техническом паспорте объекта и упоминать не стоит — эти данные следует проверять по умолчанию.

Важная деталь. Не следует доверять сканам на сайте или копиям документов, поскольку подделать сегодня можно все. Пусть все проверит адвокат. И пусть это будут оригиналы.

Обратите внимание на параметр максимальной разницы в количестве квадратных метров. Укажите, что эта погрешность должна колебаться на уровне 1-2 квадратных метров, чтобы Вам не пришлось доплачивать за 10-15 «квадратов», о которых было договорено изначально. Цена также должна быть зафиксирована в договоре.