Средняя выплата по ОСАГО рухнула до 64 тысяч

Средняя выплата по ОСАГО в первом квартале 2018 года снизилась на 13% до 64 225 рублей, сообщает Российский союз автостраховщиков. Год назад эта выплата составляла 73 556 рублей. Причиной уменьшения выплат страховщики называют массовый переход к натуральному возмещению ущерба после ДТП — автомобили ремонтируют по договорам со страховыми компаниями.

«Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы, таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды», — отмечает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс . Общая же сумма выплат в первом квартале сократилась на 30% до до 33,5 млрд рублей.

Вместе с уменьшением средней выплаты снизилась и средняя стоимость полиса ОСАГО, правда только на 2,2%. Если в прошлом году премия достигала 5898 рублей, то теперь она составляет 5769 рублей.

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