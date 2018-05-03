В Омске ввели режим ЧС на гидроузле и в метро

«На данный момент наблюдается подъем талых вод. Чтобы спасти объекты, необходимо предпринять превентивные меры», — сказал он.

На решение задачи из регионального резервного фонда будет выделено 20,4 млн руб. Из них 18 млн руб. — на гидроузел, остальное — на метрополитен.