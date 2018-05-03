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В Омске ввели режим ЧС на гидроузле и в метро
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В Омске ввели режим ЧС на гидроузле и в метро 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: superomsk.ru
В Омске ввели режим ЧС на двух объектах: Красногорском гидроузле и спусковом участке метрополитена, заявил заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игорь Лукьянов в ходе заседания регионального правительства, сообщает «Город 55».
Исполняющий обязанности руководителя регионального минпрома Александр Фрикель пояснил изданию, что данная мера является превентивной.
«На данный момент наблюдается подъем талых вод. Чтобы спасти объекты, необходимо предпринять превентивные меры», — сказал он.
На решение задачи из регионального резервного фонда будет выделено 20,4 млн руб. Из них 18 млн руб. — на гидроузел, остальное — на метрополитен.
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