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Югорские власти выделили дополнительные деньги на благоустройство дворов
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Югорские власти выделили дополнительные деньги на благоустройство дворов 

N24.ru 29 минут назад
Фото: N24.ru
В Югре на благоустройство дворов выделены дополнительные деньги. Соответствующее решение принято правительством региона.
«Эти средства по решению депутатов будут направлены на благоустройство дворовых, общественных территорий муниципальных образований. Это один из важнейших вопросов, которые поднимают граждане, один из самых ярких запросов населения автономного округа», — сказала губернатор Наталья Комарова.
Как отметил и.о. директора департамента ЖКК и энергетики Югры Сергей Эрнст, сумма субсидии из бюджета автономного округа превысит 100 миллионов рублей. Средства будут распределены между десятью муниципалитетами в соответствии с решением депутатов.
Ранее на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных было предусмотрено почти 400 миллионов рублей. Из них средств более 107 миллионов — это средства федерального бюджета федерального бюджета, 250 — бюджета автономного округа и около 40 миллионов — деньги местного бюджета..
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