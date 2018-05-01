Глава Камчатского края заработал в 2017 году почти 9,5 млн рублей 

ТАСС, 1 мая. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин за 2017 год получил доход в размере 9,49 млн рублей, что почти равно его заработку за 2016 год в 9,40 млн рублей. Это следует из декларации главы региона, опубликованной на официальном сайте правительства.
В пользовании Илюхина, как и в 2016 году, находятся два земельных участка площадью 2 856 и 607 кв. м., два жилых дома 436 и 378 кв. м., а также квартира площадью 126 кв. м. Всей перечисленной недвижимостью владеет его жена.
В собственности у самого губернатора сейчас есть только одна квартира на 266 кв. м. В 2016 году за ним числился гараж площадью 74 кв. м., но в новой декларации его уже нет. Из транспортных средств у Илюхина в собственности имеются автомобиль Mercedes-Benz G-класс и мотоцикл ИЖ «Планета-Спорт».
Илюхин был назначен врио губернатора Камчатского края 25 февраля 2011 года вместо отправленного в отставку Алексея Кузьмицкого. 3 марта 2011 года Илюхин был наделен полномочиями губернатора. 13 сентября 2015 года он был переизбран на новый срок.