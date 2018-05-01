Ещё
Глава Камчатского края заработал в 2017 году почти 9,5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Камчатского края заработал в 2017 году почти 9,5 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 1 мая. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин за 2017 год получил доход в размере 9,49 млн рублей, что почти равно его заработку за 2016 год в 9,40 млн рублей. Это следует из декларации главы региона, опубликованной на официальном сайте правительства.
В пользовании Илюхина, как и в 2016 году, находятся два земельных участка площадью 2 856 и 607 кв. м., два жилых дома 436 и 378 кв. м., а также квартира площадью 126 кв. м. Всей перечисленной недвижимостью владеет его жена.
В собственности у самого губернатора сейчас есть только одна квартира на 266 кв. м. В 2016 году за ним числился гараж площадью 74 кв. м., но в новой декларации его уже нет. Из транспортных средств у Илюхина в собственности имеются автомобиль Mercedes-Benz G-класс и мотоцикл ИЖ «Планета-Спорт».
Илюхин был назначен врио губернатора Камчатского края 25 февраля 2011 года вместо отправленного в отставку Алексея Кузьмицкого. 3 марта 2011 года Илюхин был наделен полномочиями губернатора. 13 сентября 2015 года он был переизбран на новый срок.
ТАСС: последние новости
Проблемный дом на Алтае, который строят пять лет, начнут заселять в сентябре 2018 года Около 50 человек эвакуировали из горящей многоэтажки под Саратовом Власти Тамбовской области откроют первую в регионе гостиницу на 40 бездомных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о перевороте магнитных полюсов Земли7
Военные США используют на учениях вертолеты РФ15
Назван главный враг США10
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев173
В московском метро объявился насильник65
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение