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В Крыму предлагают снизить налоги для отелей и санаториев
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В Крыму предлагают снизить налоги для отелей и санаториев 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Для снижения стоимости отдыха в Крыму необходимо уменьшить налоги для объектов санаторно-курортного и туристического комплекса. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Если мы хотим конкурировать с такими международными туристическими брендами, как Египет, Турция и Болгария, необходимо изменить ценовую политику объектов размещения. 20% себестоимости путевки составляют налоги. Один из вариантов, который проговаривался всеми заксобраниями страны, — снизить налоговые нагрузки на наши объекты размещения, а взамен они должны уменьшить стоимость на туристическую путевку", — сказал он.
По его словам, данная инициатива обсуждалась в апреле на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Ялте и будет предложена к рассмотрению на федеральном уровне.
Черняк убежден, что завышенные цены на проживание, проезд и перелеты в Крым являются «тормозом в развитии внутреннего туризма».
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