В Крыму предлагают снизить налоги для отелей и санаториев

Турция и "Если мы хотим конкурировать с такими международными туристическими брендами, как Египет Болгария , необходимо изменить ценовую политику объектов размещения. 20% себестоимости путевки составляют налоги. Один из вариантов, который проговаривался всеми заксобраниями страны, — снизить налоговые нагрузки на наши объекты размещения, а взамен они должны уменьшить стоимость на туристическую путевку", — сказал он.

По его словам, данная инициатива обсуждалась в апреле на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Ялте и будет предложена к рассмотрению на федеральном уровне.

Черняк убежден, что завышенные цены на проживание, проезд и перелеты в Крым являются «тормозом в развитии внутреннего туризма».