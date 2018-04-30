В Крыму предлагают снизить налоги для отелей и санаториев 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Для снижения стоимости отдыха в Крыму необходимо уменьшить налоги для объектов санаторно-курортного и туристического комплекса. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Если мы хотим конкурировать с такими международными туристическими брендами, как Египет, Турция и Болгария, необходимо изменить ценовую политику объектов размещения. 20% себестоимости путевки составляют налоги. Один из вариантов, который проговаривался всеми заксобраниями страны, — снизить налоговые нагрузки на наши объекты размещения, а взамен они должны уменьшить стоимость на туристическую путевку", — сказал он.
По его словам, данная инициатива обсуждалась в апреле на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Ялте и будет предложена к рассмотрению на федеральном уровне.
Черняк убежден, что завышенные цены на проживание, проезд и перелеты в Крым являются «тормозом в развитии внутреннего туризма».