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«Никого не было дома»: в Челябинске над автомагазином сгорела квартира
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«Никого не было дома»: в Челябинске над автомагазином сгорела квартира 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Сегодня днём из-за пожара в пятиэтажке на улице Свободы пожарные эвакуировали пять человек. О густом дыме из окон квартиры в МЧС сообщили очевидцы — хозяев не оказалось дома.
— В самом центре города, на улице Свободы, 78, квартира днём горела, — рассказала челябинка Ирина. — Пожарные автомобили, автолестница, скорая подъезжала. Сказали, что вроде без пострадавших. В горевшей квартире никого не было, но кого-то из дома пожарные точно вывели. В этом доме работает автомагазин «Альпина». Пока пожарные работали, там даже выход не перекрыли — люди бегали под автолестницей.
Из здания эвакуировали пятерых человек
В областном МЧС подтвердили информацию.
— О том, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажки в Советском районе города, диспетчеру сообщили в 12:28, — рассказала сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова. — На место выехали четыре автоцистерны и одна автолестница. Сразу началась разведка на предмет погибших и пострадавших. Параллельно шла ликвидация возгорания и эвакуация пятерых человек с четвёртого и пятого этажей. Их наши бойцы вывели по маршевым лестницам. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
В пожаре никто не пострадал
Вчера сотрудники МЧС эвакуировали двоих человек из загоревшейся сауны фитнес-клуба «Сафари», который работал на первом этаже 11-этажного дома.
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