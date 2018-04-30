«Никого не было дома»: в Челябинске над автомагазином сгорела квартира

Сегодня днём из-за пожара в пятиэтажке на улице Свободы пожарные эвакуировали пять человек. О густом дыме из окон квартиры в МЧС сообщили очевидцы — хозяев не оказалось дома.

— В самом центре города, на улице Свободы, 78, квартира днём горела, — рассказала челябинка Ирина. — Пожарные автомобили, автолестница, скорая подъезжала. Сказали, что вроде без пострадавших. В горевшей квартире никого не было, но кого-то из дома пожарные точно вывели. В этом доме работает автомагазин «Альпина». Пока пожарные работали, там даже выход не перекрыли — люди бегали под автолестницей.

Из здания эвакуировали пятерых человек

В областном МЧС подтвердили информацию.

— О том, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажки в Советском районе города, диспетчеру сообщили в 12:28, — рассказала сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова . — На место выехали четыре автоцистерны и одна автолестница. Сразу началась разведка на предмет погибших и пострадавших. Параллельно шла ликвидация возгорания и эвакуация пятерых человек с четвёртого и пятого этажей. Их наши бойцы вывели по маршевым лестницам. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

В пожаре никто не пострадал

Вчера сотрудники МЧС эвакуировали двоих человек из загоревшейся сауны фитнес-клуба «Сафари», который работал на первом этаже 11-этажного дома.