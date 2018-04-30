В Москве выдано более 13,1 тыс. онлайн-разрешений на строительство

Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Компания

«МонАрх и Б»

напоминает, что с 1 ноября 2014 года госуслуги в отношении капитальных объектов оказываются только онлайн, независимо от источников финансирования. В службе «одного окна» Мосгосстройнадзора созданы автоматизированные рабочие места, где специалисты помогают подать документы.

Перевод госуслуг в строительстве в электронный вид не только экономит время и деньги застройщика, но и препятствует коррупции, так как исключает личное общение с чиновниками. Кроме того, застройщики могут оформить заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) через интернет. Рассматривать заявления, поданные через портал mos.ru , будут не более 7 рабочих дней, а в случае оформления ЗОС — 5 дней.

Также застройщики пользуются сервисом «Направление извещения о начале и окончании строительно-монтажных работ», который доступен только онлайн. Уже поступило 1821 извещение о начале работ и 1851 — об их окончании.

Стройкомплекс также бесплатно проводит семинары для застройщиков о предоставлении госуслуг через интернет.

Компания

«МонАрх и Б»

успешно работает и развивается на рынке строительных услуг с 2001 года. В структуру производственного объединения компании входят два современных бетонных завода, работающих по европейской технологии. В сотрудничестве с крупными строительными организациями Москвы компания на сегодня сдала более 1000 объектов.

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