Ещё
В Москве выдано более 13,1 тыс. онлайн-разрешений на строительство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве выдано более 13,1 тыс. онлайн-разрешений на строительство 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Компания
«МонАрх и Б»
напоминает, что с 1 ноября 2014 года госуслуги в отношении капитальных объектов оказываются только онлайн, независимо от источников финансирования. В службе «одного окна» Мосгосстройнадзора созданы автоматизированные рабочие места, где специалисты помогают подать документы.
Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно отмечал, что число пользователей электронными услугами постоянно растет.
Перевод госуслуг в строительстве в электронный вид не только экономит время и деньги застройщика, но и препятствует коррупции, так как исключает личное общение с чиновниками. Кроме того, застройщики могут оформить заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) через интернет. Рассматривать заявления, поданные через портал mos.ru, будут не более 7 рабочих дней, а в случае оформления ЗОС — 5 дней.
Также застройщики пользуются сервисом «Направление извещения о начале и окончании строительно-монтажных работ», который доступен только онлайн. Уже поступило 1821 извещение о начале работ и 1851 — об их окончании.
Стройкомплекс также бесплатно проводит семинары для застройщиков о предоставлении госуслуг через интернет.
Компания
«МонАрх и Б»
успешно работает и развивается на рынке строительных услуг с 2001 года. В структуру производственного объединения компании входят два современных бетонных завода, работающих по европейской технологии. В сотрудничестве с крупными строительными организациями Москвы компания на сегодня сдала более 1000 объектов.
Сообщение В Москве выдано более 13,1 тыс. онлайн-разрешений на строительство появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Почти 90 объектов здравоохранения введут в Подмосковье до конца года В столице появятся 24 новых автобусных маршрута Бал цветов пройдет в парке 50-летия Октября 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России493
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке124
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе804
В семье Диброва произошло несчастье29
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе119
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение