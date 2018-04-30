В ГД назвали популизмом идею освободить семьи от налога на жилье 

Предложение главы Национального родительского комитета Ирины Волынец освободить все российские семьи с детьми от налога на недвижимость — чистой воды популизм. Такое мнение высказала журналистам зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина.
«Чистой воды популизм. Для привлечения внимания к организации, которую автор инициативы возглавляет, и игры на настроении в обществе. Опасная тенденция», — сказала РИА Новости Пушкина. Ранее Волынец рассказала, что направила президенту России Владимиру Путину предложение об освобождении российских семей с детьми от налога на недвижимость. Согласно инициативе, под амнистию должна попасть одна жилая недвижимость семьи — дом или квартира.