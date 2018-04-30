В Госдуме не видят возможности отменить налог на недвижимость для семей с детьми 

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва рассказала радиостанции «Говорит Москва», что в прошлом году было предложение отменить налог на недвижимость для многодетных семей, но его не поддержали.
«В прошлом году мной была внесена инициатива, чтобы избавить от налога на имущество многодетные семьи. Её рассматривали в Думе, она не прошла, её не поддержали. Поэтому для всех детей, я думаю, тем более не поддержат. Это деньги. Я очень возмущалась, конечно. (Если президент поддержит — прим. ГМ), я буду рада».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов также считает, что предложение Ирины Волынец вряд ли будет принято. По его словам, концепция российского правительства подразумевает, в первую очередь, адресную поддержку. Об этом он сообщил в интервью «Говорит Москва».
«Несколько аспектов есть у этой проблемы. Первое. С точки зрения потери для бюджета цифра совершенно незначительная. Они меряются десятками миллионов на всю страну, я имею в виду налоги физлиц на имущество. Но если говорить, сможем ли мы принять такой законопроект или нет, я думаю, скорее всего, нет. Потому что концепция, которую сегодня озвучивает правительство, и уже достаточно давно — лет пять, это переход к адресной поддержке. Освобождение всех семей с детьми (от налога на недвижимость — прим. ГМ) идёт немного вразрез… Я думаю, что просто взять и всех по принципу «есть дети в семье или нет» освободить, такой закон перспектив не будет иметь».
В то же время Катасонов отметил, что поддержал бы законопроект об отмене налога на недвижимость для многодетных семей. По предложению Волынец, следует освободить семьи с детьми от налога на недвижимость и налога на землю по принципу «одна единица недвижимого имущества», например, это одна квартира или один дом. Это предложение не распространяется на коммерческую недвижимость, поскольку это предполагает извлечение прибыли.