В Госдуме не видят возможности отменить налог на недвижимость для семей с детьми

«В прошлом году мной была внесена инициатива, чтобы избавить от налога на имущество многодетные семьи. Её рассматривали в Думе, она не прошла, её не поддержали. Поэтому для всех детей, я думаю, тем более не поддержат. Это деньги. Я очень возмущалась, конечно. (Если президент поддержит — прим. ГМ), я буду рада».

«Несколько аспектов есть у этой проблемы. Первое. С точки зрения потери для бюджета цифра совершенно незначительная. Они меряются десятками миллионов на всю страну, я имею в виду налоги физлиц на имущество. Но если говорить, сможем ли мы принять такой законопроект или нет, я думаю, скорее всего, нет. Потому что концепция, которую сегодня озвучивает правительство, и уже достаточно давно — лет пять, это переход к адресной поддержке. Освобождение всех семей с детьми (от налога на недвижимость — прим. ГМ) идёт немного вразрез… Я думаю, что просто взять и всех по принципу «есть дети в семье или нет» освободить, такой закон перспектив не будет иметь».

В то же время Катасонов отметил, что поддержал бы законопроект об отмене налога на недвижимость для многодетных семей. По предложению Волынец, следует освободить семьи с детьми от налога на недвижимость и налога на землю по принципу «одна единица недвижимого имущества», например, это одна квартира или один дом. Это предложение не распространяется на коммерческую недвижимость, поскольку это предполагает извлечение прибыли.