Около 6 млн рублей направят в этом году в Карачаево-Черкесии на ремонт жилья ветеранов

ЧЕРКЕССК , 30 апреля. / ТАСС /. Жилье более 100 ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий отремонтируют в Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца года, сообщили ТАСС в министерстве труда и соцразвития республики.

"В 2018 году на оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений восьми участникам Великой Отечественной войны и 109 участникам боевых действий в республиканском бюджете предусмотрено около 6 млн рублей", — сказали в ведомстве.

По данным министерства, комплекс мер, направленных на улучшение социально-экономического положения ветеранов, в рамках которого предусмотрено проведение ремонта жилых помещений, реализуется в Карачаево-Черкесии с 2014 года. «За последние три года такая помощь оказана 368 гражданам этих категорий. На ремонт их жилья в 2015-2017 годах направлено из республиканского бюджета более 18,3 млн рублей», — уточнили в ведомстве.