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Около 6 млн рублей направят в этом году в Карачаево-Черкесии на ремонт жилья ветеранов
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Около 6 млн рублей направят в этом году в Карачаево-Черкесии на ремонт жилья ветеранов 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 30 апреля. /ТАСС/. Жилье более 100 ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий отремонтируют в Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца года, сообщили ТАСС в министерстве труда и соцразвития республики.
"В 2018 году на оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений восьми участникам Великой Отечественной войны и 109 участникам боевых действий в республиканском бюджете предусмотрено около 6 млн рублей", — сказали в ведомстве.
По данным министерства, комплекс мер, направленных на улучшение социально-экономического положения ветеранов, в рамках которого предусмотрено проведение ремонта жилых помещений, реализуется в Карачаево-Черкесии с 2014 года. «За последние три года такая помощь оказана 368 гражданам этих категорий. На ремонт их жилья в 2015-2017 годах направлено из республиканского бюджета более 18,3 млн рублей», — уточнили в ведомстве.
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