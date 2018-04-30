В Самаре на 2-ой просеке построят пятиэтажный дом

Самаре застроят рекреационный участок на 2-ой просеке. На площади в 5906 квадратных метров возведут пятиэтажный дом. Об этом сообщил на заседании профильного комитета заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

По его словам, жилой дом не нарушит архитектурный облик микрорайона. Накануне этот вопрос обсуждали члены Союза архитекторов.

— Фундамент уже залит, причем с учетом парковки и с соблюдением введенного не так давно норматива: одно парковочное место на квартиру. Это гарант того, что на выходе мы не получим здесь дом большей этажности, — заверил Сергей Шанов.