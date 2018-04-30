Где можно купить квартиру за миллион рублей

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В каких городах можно купить квартиру за 1 миллион рублей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Как поступить в случае, если обзавестись своей квартирой очень хочется, но бюджет при этом минимальный — миллион-полтора рублей. Оказывается, вариант есть, и не один. В "Мире квартир" рассказали, какое жилье и в каких российских городах можно купить, если в кармане 1 миллион.

Город: Екатеринбург

В четвертом по величине городе России за один миллион рублей можно купить 18-метровая студию с мебелью в районе Горрощи, продается. Такую квартиру можно сдать за 13 тыс. руб. в месяц. Доходность ее будет 15-16%.

Город: Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде за миллион рублей можно купить 18-метровая однушку. В квартире сделан капитальный ремонт, установлена новая сантехника, но сам дом занесен в программу расселения. Сдаются такие квартиры за 12 тыс. руб. /мес., доходность — 14% годовых.

Город: Новосибирск

В столице Сибири за 1 миллион рублей можно найти предложения о покупке однокомнатной квартиры в новостройке по переуступке или, опять же, маленькую студию, которую можно будет сдавать в аренду за 10-11 тыс. рублей с доходностью — 12-13%.
Если же добавить полмиллиона, можно найти вариант с покупкой двухкоматной квартиры площадью 45 кв. м на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Такое жилье реально сдать за 15-16 тыс. рублей. Доходность будет такая же, как у 1-комнатной квартиры, — около 12-13%.

Город: Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону за 1 миллион рублей можно найти студию в 18 квадратов. Сдать ее реально за 11 тыс. рублей, получая 13% доходности. А за 1,5 миллиона можно также купить полноценную однушку или двушку. Аренда такого жилья будет ежемесячно приносить 16 тыс. рублей дохода, рентабельность — те же 13%.

Город: Санкт-Петербург

С бюджетом в полтора миллиона можно поехать покорять рынок недвижимости Северной столицы. В Петербурге всего за 1,38 млн рублей можно приобрести 20-метровую студию. Это будет новостройка в Петродворцовом районе. По этой же цене можно найти предложение 21-метровой студии в Девяткино (ЖК "Материк"). Аренда их будет стоить около 15-16 тыс. рублей, соответственно, доходность таких квартир — 13-14%.
И еще есть одна хорошая новость — ликвидность небольших недорогих квартир, как правило, выше. "Здесь главную роль играет транспортная доступность города/центра города. Если она хорошая, продать такую квартиру по адекватной цене не составит труда за 1-2 мес. в Москве и Питере, 2-4 мес. — в регионе", — говорит Павел Луценко, генеральный директор портала "Мир квартир".
Однако при расчете доходности не учитывались налоги, расходы на ремонт, который нужно делать после каждого арендатора, и прочие расходов собственника, отмечает эксперт. Кроме того, если это новостройка, на ее отделку придется потратить немалую сумму. Не учитывался и простой квартиры — расчеты делались, исходя из того, что квартира сдается непрерывно. Таким образом, реальная доходность будет меньше расчетной — об этом не стоит забывать.
В целом, покупая квартиру по очень низкой цене, обязательно выясняйте причину дешевизны, советует Павел Луценко.
Если это не очень удобное расположение, маленькая площадь или плохое состояние — это одно. Но хуже, если это долгострой, а у застройщика серьезные финансовые или юридические трудности, или же с квартирой связаны юридические проблемы, которые в дальнейшем могут привести к потере этой недвижимости.
"Не забывайте о поговорке "Скупой платит дважды", привлекайте к сделке юриста, опытного в области недвижимости", — советует Луценко.
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