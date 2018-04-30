По итогам первого квартала строительная отрасль Псковской области на четверть ниже уровня прошлого года 

По итогам первого квартала 2018 года объём работ в строительной отрасли Псковской области составил 3 млрд 186,8 млн рублей, сообщает Псковстат. По данным ведомства, этот оборот на 26,6 процента ниже, чем по итогам первого квартала прошлого года. При этом ввод в действие жилых домов характеризуется следующими данными демонстрирует положительную динамику: в первом квартале года в Псковской области в действие было введено 54 тыс. 663 кв. метра, это в 2,8 раза больше, чем за первые три месяца 2017 года. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».