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В Башкирии загорелась многоэтажка: эвакуировали 75 человек
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В Башкирии загорелась многоэтажка: эвакуировали 75 человек 

ufa1.ru 38 минут назад
Фото: ufa1.ru
В ночь на 30 апреля в Нефтекамске загорелась квартира на восьмом этаже дома по улице Строителей. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали на подмогу спасателей. Прибыла бригада из семи человек на трех спецмашинах. Спасатели выяснили, что очаг возгорания — на кухне квартиры. Их дома пришлось эвакуировать 75 жильцов.
— Огонь охватил два квадратных метра комнаты. Полыхало домашнее оборудование и мебель. Стены и потолок оказались закопченными. Через полчаса пожар удалось потушить, — рассказали в МЧС республики.
К счастью, в огне никто не пострадал. На месте работают дознаватели, по предварительным данным, причиной возгорание могло стать замыкание в электроприборе.
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