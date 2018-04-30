В Башкирии загорелась многоэтажка: эвакуировали 75 человек

В ночь на 30 апреля в Нефтекамске загорелась квартира на восьмом этаже дома по улице Строителей. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали на подмогу спасателей. Прибыла бригада из семи человек на трех спецмашинах. Спасатели выяснили, что очаг возгорания — на кухне квартиры. Их дома пришлось эвакуировать 75 жильцов.

— Огонь охватил два квадратных метра комнаты. Полыхало домашнее оборудование и мебель. Стены и потолок оказались закопченными. Через полчаса пожар удалось потушить, — рассказали в МЧС республики.

К счастью, в огне никто не пострадал. На месте работают дознаватели, по предварительным данным, причиной возгорание могло стать замыкание в электроприборе.