Мошенники забрали 42 млн рублей при строительстве жилья для подтопленцев

Еврейской автономной области завели уголовное дело по факту мошенничества на 42 миллиона рублей при строительстве домов для пострадавших во время масштабного наводнения 2013 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района региона.

В 2014 году администрация муниципального образования «Ленинский муниципальный район» ЕАО заключила муниципальные контракты на сумму более 42 млн рублей с ООО «Мегастрой-8» на капитальное строительство в селах Ленинское и Новое жилых домов для граждан, пострадавших от наводнения 2013 года.

Однако при строительстве были обнаружены нарушения требований проектно-сметной документации.

Также компания не выполнила работы по устройству песчаного слоя между отмосткой и теплоизоляционными слоями фундамента, устройству штукатурных слоев, гидроизоляции по теплоизоляционным слоям фундаментов. При этом оплата за указанные услуги была произведена в полном объеме.

Сейчас прокуратура района проводит расследование уголовного дела.