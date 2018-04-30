Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков задекларировал более 2,7миллионов рублей. Супруга Нафикова заработала 2,8 миллионов рублей. В собственности у прокурора РТ земля площадью 610 квадратных метров и дом, площадью 132 квадратных метров. Супруга владеет квартирой (169,9 квадратных метров) и местом на стоянке, которым, кстати, пользуется Илдус Нафиков. Кроме того, Илдус Нафиков владеет автомобилем Nissan X-Trail, мотолодкой «Казанка 5М7», а также мотоциклом BMW F 650 GS и автомобильным прицепом. Жена Нафикова задекларировала Lexus GX 460. На 15,2 миллионов рублей в сравнении с прошлым годом увеличил свой доход заместитель прокурора РТ Олег Даминов. Он указал в декларации более 17,2 миллионов рублей. Даминов владеет участком земли (1728 квадратных метров) и жилым домом (322 квадратных метров). В прошлой декларации были указаны две квартиры, в том числе, одна в безвозмездном пользовании, а также одно машиноместо. Сейчас этих объектов недвижимости нет. Заместитель прокурора РТ Юлия Наумова указала доход в размере 2,2 миллионов рублей. Она владеет домом (247 квадратных метров), двумя квартирами, а также участками земли — садовым и под строительство. Кроме того, два участка находятся в пользовании Наумовой. Также в декларации указан автомобиль Lexus GX 460. Наконец, прокурор Казани Олег Дроздов задекларировал доход в размере 1,7 миллиона рублей, что на 100 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Тексты деклараций всех прокуроров республики в понедельник, 30 апреля доступны на сайте надзорного ведомства.