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Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
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Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость 

Авторадио 30 апреля 2018
С соответствующей инициативой выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она написала письмо президенту. По ее мнению, эта инициатива будет способствовать преодолению демографического кризиса в стране.
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