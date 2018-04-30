Ещё
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Авторадио
30 апреля 2018
Комментарии
С соответствующей инициативой выступила глава Национального родительского комитета
Ирина Волынец
. Она написала письмо президенту. По ее мнению, эта инициатива будет способствовать преодолению демографического кризиса в стране.
Авторадио: последние новости
День весны и труда отмечают сегодня по всей России
В центре Санкт-Петербурга горит автосервис
Все девять членов экипажа погибли в катастрофе пуэрто-риканского военного самолета
Комментарии
Ещё 19 источников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому
29
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
33
Абрамович предстал перед швейцарским судом
81
Крым совершил рывок вперед
54
РФ объяснила отказ от встречи с британцами
161
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес
Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире
Кавказ
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия
В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
03:50
Банки начали переводить деньги на карты по-новому
Личный счет
01:06
Безработных могут заставить платить за медстраховку
Личный счет
Общество
01:16
Названа причина смерти Мулермана
Шоу-бизнес
00:26
Трампономика: плохое время для рубля
Экономика
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение