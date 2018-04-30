В Омске обанкротившийся банк пытается отсудить квартиру в центре столицы

Как сообщает «ОмскЗдесь», арбитражный суд Омской области наложил арест на четырёхкомнатную квартиру по ул. Большая Дмитровка, 2/2 с странном особняке в центре Москвы . Это сделано по ходатайству конкурсного управляющего банком «Сибэс» , который летом прошлого года объявлен банкротом с подачи Центробанка , отозвавшего у омского банка лицензию.

Как сказано в материалах дела, банк внес в уставной капитал одной из организаций в качестве неденежного вклада в размере 50,08 млн руб. квартиру в старинном особняке в центре Москвы. Конкурсный управляющий «Сибэс» посчитал эту сделку ничтожной и намерен возвратить элитную недвижимость в собственность банка. Пока же он попросил суд принять обеспечительные меры, запретив все регистрационные действия с недвижимостью. Арбитраж посчитал заявленные требование обоснованными и временно запретил регистрационные действия с квартирой.