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Подпольных арендодателей заставляют платить во Владивостоке
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Подпольных арендодателей заставляют платить во Владивостоке 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
Во Фрунзенском районе Владивостока в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья был организован рейд по квартирам, сдающимся внаем, сообщает PRIMPRESS.
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