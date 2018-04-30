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Подпольных арендодателей заставляют платить во Владивостоке
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Подпольных арендодателей заставляют платить во Владивостоке
Primpress
38 минут назад
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Фото:
Primpress
Во Фрунзенском районе
Владивостока
в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья был организован рейд по квартирам, сдающимся внаем, сообщает PRIMPRESS.
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