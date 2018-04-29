Смертоносная капсула: почему умирали жильцы, жившие в разное время в одной квартире

На протяжении девяти лет с 1980 года по 1989 год в одной из новостроек города Краматорска , поочередно один за другим скончались шестеро жильцов. Возможно, смертей было бы гораздо больше, а дом так и прослыл бы проклятым, если бы не настойчивость одного из жителей.

Странные смерти

В 1980 году в городе Краматорске, что расположен в Донецкой области на Украине , был сдан в эксплуатацию очередной жилой дом. Радостные горожане быстро заселились в новенькие благоустроенные квартиры. Жилица одной из них была счастлива, как и все остальные, пока через год после новоселья у нее не случилась беда — скончалась ее дочь. Но эта страшная потеря оказалась далеко не последней. В следующем году ушел в мир иной и ее сын. Следом за детьми последовала и мать.

Квартира опустела. Муниципальные власти отдали жилье другой семье, в которой также был ребенок. Вскоре мальчик заболел и умер. Казалось, над квартирой висит какое-то страшное проклятье. Тем более что у абсолютно всех усопших незадолго до гибели диагностировали одну и ту же болезнь — рак крови. Однако отец скончавшегося ребенка решил во что бы то ни стало добиться тщательного разбирательства странных смертей.

Капсула в стене

В 1989 году в злополучную квартиру пожаловали специалисты, вооруженные дозиметрами. К своему ужасу они обнаружили в помещении уровень радиации, превосходивший норму в несколько раз. При детальном изучении комнат в одной из стен эксперты обнаружили миниатюрную капсулу, в которой оказался радиоактивный нуклид цезий-137.

В результате исследования капсулы выяснилось, что та является деталью строительного прибора уровнемера или, как его называют в народе, уровня. По данным, указанным на капсуле, вычислили и организацию, которой некогда принадлежал данный уровнемер, а также в свою очередь и обстоятельства, благодаря которым радиоактивный элемент оказался замурованным в стене.

Как она туда попала?

Неподалеку от Краматорска, там же в Донецкой области, располагался Каранский карьер, откуда и пребывали на строительные площадки грузовики со щебнем. Смертоносную капсулу еще в 1970-х годах потерял кто-то из работников как раз на территории карьера. Тогда ее обнаружить не удалось. И это немудрено: такая капсула не превышает 1-ого сантиметра в длину. Поэтому скоро об инциденте просто-напросто забыли. А между тем 1980 году цезий-137 очутился в стене одной из новостроек.

Однако упомянутые выше четверо жильцов оказались не единственными жертвами чудовищной халатности. От онкологических заболеваний скончались еще 2 человека, которые проживали в соседних квартирах. А 17 человек получили различные дозы облучения. Многие из них навсегда остались инвалидами.