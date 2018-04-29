Сколько заработали члены правительства Крыма в 2017 году 

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и члены правительства отчитались о доходах, полученных в прошлом году. Как сказано на официальном портале Совмина РК, заработок Аксенова остался на уровне 2016 года и составил 2,63 миллиона рублей. Глава исполнителной власти полуострова владеет земельным участком площадью 607 квадратных метров и жилым домом 577,5 квадратных метров.
Его супруга, Елена Аксенова, в 2017 году заработала 19,9 миллиона рублей, что на 12,9 миллиона меньше, чем в 2016-м, но почти в шесть раз больше дохода за 2015-й (3,4 миллиона рублей). Она владеет двумя квартирами (площадью 66,3 и 30,6 квадратных метров), шестью нежилыми помещениями (от 36,3 до 129,8 квадратных метров), а также легковым автомобилем BMW 750 LI XDRIVE.
Среди вице-премьеров правительства Крыма самый большой доход у Павла Королева — 4,8 миллиона рублей. В собственности у него участок 400 квадратных метров, квартира 74,5 квадратов и комната в общежитии 16,2 квадратных метра. На втором месте Игорь Михайличенко — его заработок составил в 2017 году 3,4 миллиона рублей. Кроме того, он владеет двумя легковыми автомобилями Volkswagen Touareg и Honda CR-V, квартирой площадью 89,2 квадратных метров, а также пользуется квартирой 45 квадратов.
Минимальный доход среди вице-премьеров (1,9 миллиона рублей) задекларировал Виталий Нахлупин. При этом у него в собственности квартира площадью 142 квадратных метра, два паркоместа и шесть легковых иномарок (Mersedes-Benz S550, Porsche 911, BMW X6, Porsche Cayenne, Toyota Camry, Volkswagen Touareg). Кроме того, в пользовании есть квартира площадью 79 квадратных метров.
Ранее и депутаты Госсовета РК обнародовали свои декларации о доходах за 2017 год. Судя по отчетам, материальное состояние некоторых ухудшилось. Так, общий доход председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова за прошлый год сократился почти в четыре раза. В 2017 году он заработал 22 миллиона рублей. В 2016 году его доход составлял почти 84 миллиона. Владимир Константинов владеет одной квартирой площадью 95,3 квадрата и четырьмя нежилыми помещениями, а также автомобилями Wrangler, Mitsubisi Pajero Sport, Rover Range Rover.