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Аксенов и члены Совмина отчитались о доходах за прошлый год
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Аксенов и члены Совмина отчитались о доходах за прошлый год 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и члены Совета министров РК обнародовали отчеты о полученных в 2017 году доходах. Сведения размещены на официальном портале правительства Республики.
Так, доход Аксенова в 2017-м, как и в позапрошлом, составил 2,63 млн рублей. Примечательно, что он не владеет недвижимостью и транспортными средствами, но при этом имеет в пользовании земельный участок площадью 607 кв м и жилой дом площадью 577,5 кв м.
Вместе с тем супруга главы РК Елена Аксенова за прошлый год заработала 19,9 млн рублей, что на 12,9 млн рублей меньше, чем в 2016-м, но почти в 6 раз больше дохода за 2015-й (3,4 млн рублей). Согласно опубликованным сведениям, она владеет двумя квартирами (площадью 66,3 кв м и 30,6 кв м), шестью нежилыми помещениями (минимальной площадью 36,3 кв м и максимальной 129,8 кв м), а также легковым автомобилем BMW 750 LI XDRIVE.
Среди членов Совмина, обнародовавших декларационные данные, максимальный доход (4,8 млн рублей) получил в прошлом году вице-премьер Павел Королев, который владеет земельным участком площадью 400 кв м, квартирой в 74,5 кв м и комнатой в общежитии площадью 16,2 кв м.
Следом идет зампред правительства РК Игорь Михайличенко с заработанными в прошлом году 3,4 млн рублями. Кроме того, он владеет двумя легковыми автомобилями Volkswagen Touareg и Honda CR-V, квартирой площадью 89,2 кв м, а также имеет в пользовании квартиру площадью 45 кв м.
Минимальный доход среди вице-премьеров (1,9 млн рублей) задекларировал Виталий Нахлупин. В его собственности есть квартира площадью 142 кв м, два парко-места площадью 7,3 кв м и 16 кв м, шесть легковых автомобилей (Mersedes-Benz S550, Porsche 911, BMW X6, Porsche Cayenne, Toyota Camry, Volkswagen Touareg), а также в пользовании наодится квартира площадью 79 кв м.
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