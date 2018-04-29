Аксенов и члены Совмина отчитались о доходах за прошлый год

Так, доход Аксенова в 2017-м, как и в позапрошлом, составил 2,63 млн рублей. Примечательно, что он не владеет недвижимостью и транспортными средствами, но при этом имеет в пользовании земельный участок площадью 607 кв м и жилой дом площадью 577,5 кв м.

Вместе с тем супруга главы РК Елена Аксенова за прошлый год заработала 19,9 млн рублей, что на 12,9 млн рублей меньше, чем в 2016-м, но почти в 6 раз больше дохода за 2015-й (3,4 млн рублей). Согласно опубликованным сведениям, она владеет двумя квартирами (площадью 66,3 кв м и 30,6 кв м), шестью нежилыми помещениями (минимальной площадью 36,3 кв м и максимальной 129,8 кв м), а также легковым автомобилем BMW 750 LI XDRIVE.

Среди членов Совмина, обнародовавших декларационные данные, максимальный доход (4,8 млн рублей) получил в прошлом году вице-премьер Павел Королев , который владеет земельным участком площадью 400 кв м, квартирой в 74,5 кв м и комнатой в общежитии площадью 16,2 кв м.

Следом идет зампред правительства РК Игорь Михайличенко с заработанными в прошлом году 3,4 млн рублями. Кроме того, он владеет двумя легковыми автомобилями Volkswagen Touareg и Honda CR-V, квартирой площадью 89,2 кв м, а также имеет в пользовании квартиру площадью 45 кв м.