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В Крыму может подорожать проезд в пригородных автобусах — Госкомцен
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В Крыму может подорожать проезд в пригородных автобусах — Госкомцен 

РИА Новости Крым 41 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В ближайшее время в Крыму могут измениться тарифы на пассажирские перевозки в пригородном сообщении. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава Госкомитета по ценам и тарифам РК Ольга Игошина.
"В расчетах тарифов еще в 2015 году, когда их устанавливали, мы закладывали уровень цены на топливо 25-26 рублей. Сейчас почти на 10 рублей поднялась цена. Мы пересчитаем, проработаем этот вопрос с перевозчиками. Через месяц, может быть, два по пригородным перевозкам будем принимать какое-то решение", — сказала она.
Игошина добавила, что также рассматривается вопрос увеличения стоимости проезда в городских маршрутках. Однако сколько времени займет этот процесс — пока сказать сложно.
"По городам ситуация другая, сложнее. Мы только начинам рассматривать по городам, проводим работы с перевозчиками, чтобы они подали нам документы. В каждом случае будем принимать соответствующее решение после обоснования", — отметила глава ведомства.
При этом она уточнила, что стоимость проезда в симферопольских троллейбусах останется прежней (14 рублей).
Игошина также напомнила, что ее ведомство не регулирует цены на междугородние перевозки, их перевозчики устанавливают самостоятельно.
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