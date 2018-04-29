В Крыму может подорожать проезд в пригородных автобусах — Госкомцен

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 апр — РИА Новости Крым . В ближайшее время в Крыму могут измениться тарифы на пассажирские перевозки в пригородном сообщении. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава Госкомитета по ценам и тарифам РК Ольга Игошина.

"В расчетах тарифов еще в 2015 году, когда их устанавливали, мы закладывали уровень цены на топливо 25-26 рублей. Сейчас почти на 10 рублей поднялась цена. Мы пересчитаем, проработаем этот вопрос с перевозчиками. Через месяц, может быть, два по пригородным перевозкам будем принимать какое-то решение", — сказала она.

Игошина добавила, что также рассматривается вопрос увеличения стоимости проезда в городских маршрутках. Однако сколько времени займет этот процесс — пока сказать сложно.

"По городам ситуация другая, сложнее. Мы только начинам рассматривать по городам, проводим работы с перевозчиками, чтобы они подали нам документы. В каждом случае будем принимать соответствующее решение после обоснования", — отметила глава ведомства.

При этом она уточнила, что стоимость проезда в симферопольских троллейбусах останется прежней (14 рублей).

Игошина также напомнила, что ее ведомство не регулирует цены на междугородние перевозки, их перевозчики устанавливают самостоятельно.