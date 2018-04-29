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Пожарные спасли из горящей пятиэтажки во Владимире 7-летнего ребенка
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Пожарные спасли из горящей пятиэтажки во Владимире 7-летнего ребенка 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Владимирские пожарные спасли семилетнего мальчика из жилого дома, в котором начался пожар, рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в третьем часу дня в субботу, 28 апреля. В пятиэтажке на улице Лакина, 149а загорелась одна из квартир на первом этаже.
Как рассказали огнеборцы, в подъезде было сильное задымление, они начали эвакуацию жильцов. Всего из дома вывели семь человек. Среди них был семилетний мальчик из квартиры несколькими этажами выше. Из-за густого дыма он не смог самостоятельно выбраться на улицу. Пожарные надели на него спасательное устройство и вывели в безопасное место.
В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка в одной квартире на площади 12 квадратных метров. Благодаря действиям пожарных огонь не распространился на соседние квартиры. Пострадавших нет  По информации МЧС, к тушению пожара привлекали 17 человек и пять единиц техники, работали три звена газодымозащитной службы.
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