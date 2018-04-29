Вынесли человека из огня

Спасатели вынесли человека из горящей квартиры. Накануне днём случился пожар в многоквартирном доме областного центра, на улице Лакина. О происшествии сообщили соседи, почуяв запах дыма.

Прибывшие на место спасатели стали эвакуировать людей из дома. Вскрыв дверь, где предположительно случился пожар, часть огнеборцев приступила к борьбе с огнём, а другая отправилась на поиск людей в квартире. В одном из комнат спасатели обнаружили человека и вынесли его из горящей квартиры. Прямо на месте ему оказали первую помощь.

С огнём, распространившимся на 12 квадратных метров, пожарные справились за 10 минут. Добавим, что в области пожарный гарнизон пополнили 24 новобранца. На днях молодые спасатели приняли присягу.