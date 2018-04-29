Как снять жилье в Аргентине и не разориться?

Москва, 29 апреля — «Вести. Экономика» Арендовать жильё в Буэнос-Айресе, судя по количеству объявлений, не проблема. Но, как говорится, «есть нюансы». В Аргентине огромная инфляция, в прошлом году — 26,9%. Однако жители даже рады: были периоды, когда инфляция составляла сотни процентов. Рассказывает Катерина Костина.

В настоящее время каждые полгода в стране все дорожает на 10-15%, аренда жилья также растёт. Поэтому, какой бы дом или квартиру вы не снимали, в договоре всегда будет прописано, что через 6 месяцев цена поднимется. Все привыкли, что арендодатель может просить за жилье «твердую» американскую валюту. Для этой южноамериканской страны характерны два вида аренды — на длительный срок (2 года и больше) и на короткий (до 6 месяцев, это конечно условно, так как можно договориться и снимать дольше). В первом варианте квартиру сдадут без мебели — обставлять придется самому. Однако, есть проблема: таких магазинов как Икеа, Леруа, ОБИ здесь просто нет, а покупать мебель в местных — одно разорение. Средняя цена на нераскладывающийся диван, причем, не лучшего качества — 7000 песо (21000 руб.) Этот вариант аренды чаще выбирают сами аргентинцы, нежели приезжие. Документов для снятия понадобится немного, но обязательно необходим поручитель — это должен быть человек, который имеет жильё в столице и ручается, что вы будете исправно платить.

Второй вариант аренды больше подходит иностранцам. Можно снять жилье как на 1 месяц, так найти и на больший период, причем квартира будет меблирована и снабжена всем необходимым (посудой, бельём, кухонными приборами и хозяйственной мелочью). Не стоит сравнивать цены на аргентинское жильё со стоимостью аренды, например, в Москве. В российской столице можно снять более качественную квартиру за те же деньги. К примеру, за 24000 песо (72 тысячи рублей) в месяц можно снять очень скромную квартирку, правда, в хорошем районе. Это будет полностью меблированное жилье метражом около 40 квадратов (спальня и зал-студия, санузел, балкон). Стоит учесть, что в эту цену не входит аренда парковочного места. Кроме того, отдельно придётся платить «экспенсу» — это ежемесячная оплата содержания дома, куда входит обслуживание лифта, уборка мусора, свет в подъезде, мелкий ремонт.

Если снимать примерно такую же квартиру в хорошем районе, только полностью новую и в высоком жилом комплексе, где будет бассейн, ухоженный двор, спортивный зал, то надо рассчитывать примерно на 40000 песо (120 тысяч рублей) в месяц, опять-таки, без учета цены парковки и платы за обслуживание дома. Эти дополнительные расходы — от 5000 песо и выше, все зависит от дома. Самый простой способ получить желаемый вариант — снять квартиру через агентство. Минус в том, что придётся заплатить комиссию, и размер ее равен месяцу стоимости проживания, то есть, в среднем, на оплату риелтора надо потратить 24000 песо или 1200 долларов. Как и многие россияне, аргентинцы стараются находить жильё без агентств, чтобы не платить комиссионные. Большая инфляция и дороговизна влияют на спрос: молодёжь не торопится создавать семьи и жить отдельно от родителей.

Можно ли обойтись без услуг агентства? Да, но это — время, нервы и дополнительные сложности. К примеру, арендодатели в Аргентине могут не заселить клиентов, если женщина беременна или уже с ребёнком. Почему? Здесь много законов о защите детей, и в случае, если квартирант не может платить за жилье, но у него есть дочки-сыночки, придётся затратить очень много времени, чтобы выселить такую семью. Поэтому владельцы квартир и осторожничают. При аренде жилья учитывается много факторов: куда выходят окна, не интенсивное ли движение на местной дороге. Окна в Аргентине очень тонкие, шумоизоляции почти никакой нет. В связи с этим лучшие выбирать жилье на высоких этажах, либо отказаться от варианта, иначе пыль поглотит квартиру, и вы устанете от вечного шума. Высота домов в Аргентине разная, но чаще всего— больше восьми этажей.

Ориентироваться на рекламные фото жилья и снимать без «смотрин» нельзя. В некоторых районах дома стоят практически впритык друг к другу, от этого много неудобств и темно внутри. Однако на фото этого незаметно, а в описании могут указать, что окна выходят во двор, которого вообще может не быть. Одно из важных условий, на которые здесь обращают внимание при съеме — это наличие в доме батарей или тёплого пола. Несмотря на отсутствие холодной зимы, в «несезон» в квартирах очень холодно из-за очень тонких стен. В результате — постоянные болезни. Интересно, что присутствие батарей и цена напрямую не связаны: аренда может быть немного дороже, но не всегда. Коммунальные услуги (вода, свет, газ, интернет, обслуживание) могут как входить в стоимость, так и нет, это определяет хозяин жилья и прописывает в договоре. На коммуналку, в среднем, в столице Аргентины уходит примерно 6000 песо (18 тысяч рублей).

Ещё одна местная особенность: сколько бы не стоила квартира, ни агентство, ни хозяин бегать за клиентом не будут. Складывается впечатление, что аргентинцам не важно, снимите вы жильё у них или нет. Искать и названивать агентствам и хозяевам — задача квартиросъёмщика, а они заняты своим делами и наслаждаются жизнью. Несмотря на непростое положение в стране в данный момент, местные жители очень жизнерадостные и доброжелательные.