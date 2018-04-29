В Орле чиновники оставили сироту без квартры

Прокуратурой Советского района областного центра провела проверку факту нарушения жилищных прав сироты, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что заявительница стояла на учёте и в очереди на получение квартиры. Однако, жильё ей не было предоставлено своевременно.

Прокурор Советского района обратился в суд с иском об обязании администрации Орла предоставить сироте благоустроенное жильё.

Суд принял решение удовлетворить иск надзорного ведомства и выделить сироте жилое помещение. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура Советского района, уточнили в пресс-службе.