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В Орле чиновники оставили сироту без квартры
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В Орле чиновники оставили сироту без квартры 

РИА 57 17 минут назад
Фото: РИА 57
Прокуратурой Советского района областного центра провела проверку факту нарушения жилищных прав сироты, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки было установлено, что заявительница стояла на учёте и в очереди на получение квартиры. Однако, жильё ей не было предоставлено своевременно.
Прокурор Советского района обратился в суд с иском об обязании администрации Орла предоставить сироте благоустроенное жильё.
Суд принял решение удовлетворить иск надзорного ведомства и выделить сироте жилое помещение. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура Советского района, уточнили в пресс-службе.
Сообщение В Орле чиновники оставили сироту без квартры появились сначала на РИА 57.
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