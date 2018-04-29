Власти Удмуртии остались недовольны работой районов по выявлению бесхозной недвижимости

Ижевск. Удмуртия . Власти Удмуртии остались недовольны работой районов по выявлению бесхозных объектов недвижимости. По словам главы республики Александра Бречалова, за последнее время к нему обратились с конкретными обращениями представители Сарапульского, Сюмсинского и Увинского районов.

«Коллеги, ко мне обратились с конкретными обращениями Сарапульский район, Сюмсинский и Увинский районы на тему более эффективного использования имущества. Коллеги, Камбарский район, 109 объектов, пока у вас там семейные разборки происходят и говорите, что экономики нет и все плохо, вы посмотрите по активам, может что-то более эффективно может использовать? Мы точно до каждого объекта дойдем. Я вчера был в Уве, позавчера был в Сюмсинском районе. Оба главы мне предоставили конкретные расчеты. Вы чего ждете? Это же ваши объекты. Тот доход, который вы будете от своего имущества получать — мы будем оставлять в районе. Вот с Увинским районом мы хорошо пообщались. Включайтесь. Уже два месяца идет проект — у нас молчание», — сказал Александр Бречалов

Напомним, ранее на аппаратном совещании министр имущественных отношений Анна Боталова, сообщила, что бесхозных объектов в Удмуртии выявили более тысячи. В субботу, 28 апреля, было объявлено, что таких строений 1001, большинство из которых находятся в республиканской собственности.

«После проверки сведений из реестра госимущества, муниципального имущества, из реестра федеральной собственности, а также после проверки прав в едином государственном реестре прав на объекты недвижимости на территории Удмуртии, получилось, что в собственности Российской Федерации выявлено 6,8 процентов, в собственности Удмуртии почти 40 процентов, в собственности муниципальных образований 35,2 процента, кроме того, сформировалась группа частных объектов, и собственник которых не определен», — сказала Боталова.

По ее словам, на 15 апреля выявилось 378 неиспользуемых объектов недвижимости.

«Мы планируем в течение мая — начале июня полностью дообследовать всю тысячу объектов, которые включили в дорожную карту, чтобы иметь представление о текущей ситуации», — сказала министр.

По ее словам, на данный момент решений о вовлечении в хозоборот зданий нет. В мае эти решения должны появиться.

«У 11 муниципальных образований запланированы на май месяц проведение торгов, так и реализация решений, связанных со списанием объекта, передаче объекта в аренду или в безвозмездное пользование», — уточнила Анна Боталова.