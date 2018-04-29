Баня и квартира сгорели утром 29 апреля в Дзержинске

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, сразу после шести часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании квартиры в Дзержинск. Огонь уничтожил имущество в квартире на площади 15 квадратных метров.

Через полчаса после возгорания в квартире поступило сообщение о загоревшейся бане, расположенной в поселке Пушкино городского округа Дзержинск. В результате пожара баня сгорела. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 20 квадратных метров.