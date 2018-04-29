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Баня и квартира сгорели утром 29 апреля в Дзержинске
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Баня и квартира сгорели утром 29 апреля в Дзержинске 

Newsroom24 49 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, сразу после шести часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании квартиры в Дзержинск. Огонь уничтожил имущество в квартире на площади 15 квадратных метров.
Через полчаса после возгорания в квартире поступило сообщение о загоревшейся бане, расположенной в поселке Пушкино городского округа Дзержинск. В результате пожара баня сгорела. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 20 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что кормоцех сгорел в городском округе Выкса Нижегородской области.
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