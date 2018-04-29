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Минсоцполитики: 20% украинцев могут лишиться субсидий на коммунальные услуги
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Минсоцполитики: 20% украинцев могут лишиться субсидий на коммунальные услуги 

Украина.ру 16 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как сообщает Громадське радио, заявил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко. Он перечислил причины, по которым граждан будут лишать помощи государства.
В первую очередь он назвал людей, у которых есть новые автомобили.
«Это автомобили моложе 5 лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть, это достаточно ценные вещи», — пояснил он.
Также на субсидию не смогут претендовать те, кто живет в квартире с большой квадратурой.
«Для квартир это 120 квадратных метров, для домов — 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа — то есть, там, где активно проживает большое количество граждан», — рассказал Музыченко.
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