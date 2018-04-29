Минсоцполитики: 20% украинцев могут лишиться субсидий на коммунальные услуги 

Об этом, как сообщает Громадське радио, заявил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко. Он перечислил причины, по которым граждан будут лишать помощи государства.
В первую очередь он назвал людей, у которых есть новые автомобили.
«Это автомобили моложе 5 лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть, это достаточно ценные вещи», — пояснил он.
Также на субсидию не смогут претендовать те, кто живет в квартире с большой квадратурой.
«Для квартир это 120 квадратных метров, для домов — 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа — то есть, там, где активно проживает большое количество граждан», — рассказал Музыченко.