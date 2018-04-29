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В Благовещенске из горящей квартиры в трехэтажке спасли двух человек
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В Благовещенске из горящей квартиры в трехэтажке спасли двух человек 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Квартира трехэтажного жилого дома загорелась в Благовещенске, пожарные спасли двух девушек, одну госпитализировали, из задымленного подъезда вывели еще 12 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.
Пожар в квартире дома по улице Лазо в Благовещенске произошел рано утром в воскресенье. Когда к зданию прибыли пожарные, из окон и подъезда шел густой дым.
"Из горящей квартиры
спасли двух девушек. Одной из них потребовалась медицинская помощь, с легким отравлением продуктами горения 20-летнюю девушку доставили в городскую клиническую больницу. Еще 12 человек, из них одного ребенка, пожарные эвакуировали из соседних квартир", — говорится в сообщении.
Пожар, предположительно, возник из-за непотушенной сигареты, возгорание тушили 17 человек, привлекалось пять единиц техники.
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