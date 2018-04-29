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Строительство научно-производственного комплекса в Дубне планируется завершить в апреле-июне
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Строительство научно-производственного комплекса в Дубне планируется завершить в апреле-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Строительство научно-производственного комплекса в городском округе Дубна планируется завершить в апреле-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную проверку научно-производственного комплекса, расположенного на территории особой экономической зоны в городском округе Дубна. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. Возведение комплекса ведется в соответствии с графиком работ. Планируемый срок завершения работ — II квартал 2018 г.», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
В пресс-службе уточнили, что, согласно проекту, научно-производственный комплекс состоит из административно-бытового корпуса и двух производственно-складских корпусов. Один корпус предназначен для производства медикаментов из минеральных компонентов, второй — из биологических. Общая площадь объекта — 13,9 тыс. кв. м. Благоустройством предусматривается устройство подъездных путей, открытой стоянки легкового автотранспорта, зоны погрузки — разгрузки и озеленение территории. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 180 новых рабочих мест. Строительство осуществляется за счет собственных средств, застройщиком выступает ООО «ПСК Фарма».
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