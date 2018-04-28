Центр кадастровой оценки запустил в Подмосковье онлайн‑форму ввода данных в декларацию

На сайте центра кадастровой оценки появилась электронная форма ввода данных в декларацию об уточнении характеристик объектов недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев , полная форма декларации содержит 91 параметр, и заполнить ее без ошибок непросто.

«Чтобы облегчить процесс заполнения декларации для жителей области и предупредить отказы при подаче неверно заполненной декларации центр кадоценки создал электронную форму ввода данных, которая содержит меньше пунктов и ошибиться при заполнении которой практически невозможно», — сказал Аверкиев.

По его словам, заполнив пункты электронной формы, собственник в итоге получает декларацию по установленной законом форме, которую может подать в госучреждение любым удобным способом. Это сделано, чтобы помочь жителям области, которые хотят воспользоваться своим правом и передать для кадастровой оценки верные и точные характеристики объектов своей недвижимости.

Декларацию в центр кадастровой оценки можно подать в бумажной или электронной форме. После заполнения электронной формы на сайте ГБУ, ее нужно распечатать. Подать распечатанную форму можно одним из способов: заверить цифровой подписью и направить электронной почте info@ckomo.ru в ГБУ, либо поставить оригинальную подпись и принести оригинал на бумаге в ГБУ лично или направить по почте.

Декларация должна быть заверена личной подписью или квалифицированной электронной подписью правообладателя.

«В оценке ГБУ «Центр кадастровой оценки» участвует более 12 миллионов объектов недвижимости — дачи, дома, хозпостройки, земельные участки и так далее. С января Центр кадоценки принимает от собственников декларации об уточнении характеристик объектов недвижимости. Декларации, которые собственники могут подать по своему желанию, помогают сотрудникам Центра собрать максимальное точные данные по объектам недвижимости Подмосковья, что позволит справедливо их оценить», — уточняется в материале.