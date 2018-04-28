Убийца жены спустя 9 лет тюрьмы добрался до ее дочери — мужчина предъявляет права на «общую» квартиру

Ивантеевке мать‐одиночку пытаются заставить прописать в своей квартире мужчину, который девять лет назад убил ее мать.

Это первая за десять лет встреча Ирины Штею с убийцей ее матери. Мужчина только что вернулся из колонии, но уже успел заявить о своих правах на квартиру, в которой живет Ирина, но сам с падчерицей разговаривать не собирается — прячется за спину сестры.

Острая кровопотеря и колото-резанное

ранение груди с повреждением сонной артерии — это цитата из справки о смерти матери Галины Васильевой — в 2009 году ее зарезал муж Александр Ляпин . Его мать Ирины прописала в квартире еще в 2002 году — именно здесь и произойдет роковая ссора между супругами. Спустя девять лет заключения убийца хочет вернуться на место преступления.

Человек по приговору выбыл отбывать наказание на 9 лет, сейчас он вернулся, и он хочет восстановиться в своих правах. Он сюда не приходил, со мной на контакт идет его сестра Маргарита. Они видят решение вопроса — приватизировать эту квартиру и поделить деньги или хотя бы купить ему комнату 12 квадратных метров

— Ирина Штею.

Все это время Ирина одна воспитывает

сына-инвалида, теперь еще и готовится к судебным тяжбам. Вести быт бок о бок с убийцей своей матери она не собирается. Говорит, страшно: кто знает, что придет в голову этому человеку в следующий раз. Сам же Александр Ляпин с падчерицей не общается и делегировал все полномочия по решению квартирного вопроса своей сестре.

С Александром Ляпиным и его сестрой съемочная группа «360» встретилась на пороге паспортного стола — в последнее время здесь это частые гости. Сестра Александра грудью встала на защиту брата и его жилищных интересов, а затем и сама перешла в атаку.

Мы сейчас приватизируем свою долю, мы продадим ее кому-нибудь, чтобы с тобой не жить, цыганам

каким-нибудь, и будешь жить с цыганами

— сестра Александра Ляпина.

От Ирины она требует либо прописать брата в квартире, либо купить ему собственную жилплощадь — и по законам не здесь придраться. По закону, Александра Ляпина обязаны прописать туда же, где он был зарегистрирован до заключения. Но в этом случае закон превращается в правовую коллизию.

Процедура, которую он затеял, связанная с регистрацией его в этой квартире по месту жительства и вселения, она возможна при соблюдении ряда условий — в первую очередь, согласие нанимателя этого жилого помещения

— Денис Калашников, адвокат.

Теперь же Ирина боится самого страшного дня — когда в паспорте Александра появится штамп о регистрации в ее квартире. Что делать дальше — она не знает — другого жилья у одинокой матери нет.