Координационная комиссия одобрила правила обмена квартир в долгострое «Кольцовский дворик» на готовое жилье

Участники заседания координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков утвердили принципы обмена квартир в долгострое «Кольцовский дворик» на квартиры в доме по улице Рощинская, 44, принадлежащие АО «САИЖК».

Директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров пояснил, что обмен предлагается дольщикам домов №1 и №2, входящих в жилой комплекс. Строительство этих многоэтажек заморожено на уровне первых этажей. Всего в этих домах приобретено 169 квартир. Тогда как четвертый дом комплекса имеет высокую степень готовности и его планируется сдать уже в нынешнем году. Кроме того, предлагается в первоочередном порядке предоставлять квартиры гражданам, полностью оплатившим свои квартиры деньгами и не имеющим другого жилья. Или если совокупные доли гражданина и членов его семьи праве собственности на 1 жилое помещение в размере не превышают 50%. Подробнее со всеми условиями обмена можно ознакомиться на официальном сайте САИЖК.

Как отметил Александр Комаров, уже прошло несколько встреч с инициативной группой дольщиков «Кольцовского дворика» по вопросам предоставления квартир. Люди с энтузиазмом восприняли перспективу обмена и его правила. В САИЖК уже предоставлено 102 договора долевого участия. После того как координационная комиссия одобрила принципы и правила обмена, агентство может приступить к проверке предоставленных договоров и оформлению всех необходимых документов.

Кроме того, участники комиссии обсудили ряд технических вопросов, связанных с завершением строительства некоторых проблемных объектов. В частности, рассмотрен вопрос о подключении жилого комплекса «Бухта Квинс» к сетям водоотведения города Березовского. Так как очистные сооружения Березовского нуждаются в модернизации, на которую требуется время и средства, принято решение подготовить проект временных локальных очистных. Также рассмотрен вопрос о выдаче нового градостроительного плана застройки участка в границах жилого комплекса.