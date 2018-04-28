Дольщики «Сил природы» проверили возобновившиеся работы на стройплощадке

Застройщик одного из самых проблемных жилых комплексов Ленобласти , «Силы природы» в Мурино, выставил башенные краны на стройплощадке для возобновления строительства. У дольщиков, которые побывали на площадке, поднялось настроение.

Судя по публикациям дольщиков ЖК «Силы Природы» в соцсетях после посещения ими площадки 27 апреля, покупатели квартир, которые уже несколько лет не могут получить ключи от законных жилплощадей, остались довольны и настроены оптимистично. И это неудивительно, ведь после почти двухлетнего перерыва дело сдвинулось с мёртвой точки, а строительство постепенно возобновляется.

Напомним, ключи от законных квартир не могут оказаться в руках почти 3000 дольщиков ЖК «Силы природы» с 2014 года.