Более 30 расселенных домов в Вологде приватизированы и будут снесены за счет инвесторов

Новая схема работы по сносу аварийных домов действует в областной столице последние полгода, начиная с ноября 2017 года. За это время инвесторами выкуплен 31 участок с расселенными домами. 23 объекта уже снесены на внебюджетные средства, а участки освобождены под дальнейшую застройку.

Напомним, ранее расселенные дома, расположенные на муниципальных участках, сносились за счет бюджета. Стоимость демонтажа одного дома в зависимости от его размеров и состояния колеблется от 300 тысяч до 1 млн рублей. В 2013 году было снесено 20 домов, в 2014году -19 домов, в 2015 году — 9 домов, в 2016 году — лишь один дом и в 2017 году — 5 домов. Затраты городской казны на эти цели превысили за пять лет 44,5 млн рублей.

«Поэтому руководством города и был предложен другой подход. Аварийный жилой дом переводится в нежилое здание, а затем приватизируется вместе с участком. При этом новый собственник объекта обязан обеспечить снос здания и отчитаться о данном факте в Администрацию города Вологды . Потенциальных покупателей такая возможность заинтересовала, ведь у многих участков удачное расположение. За последние полгода приватизирован 31 объект, 23 здания снесены. Таким образом, город не только не потратили на это ни копейки бюджетных средств, но и заработал. В казну от продажи этих участков с расселенными домами поступило порядка 58 млн рублей. Еще один плюс освобождённые территории будут развиваться также за счет инвесторов, на них возводятся жилые дома, офисные помещения или торговые объекты», — рассказал начальник отдела аренды и организации торгов Департамента имущественных отношений Дмитрий Шумов.

И эту работу городская Администрация продолжает. Еще четыре здания, подлежащие сносу, выставлены на торги. Это расселенные дома с земельными участками по адресам: Первомайская, 27, Добролюбова, 50, Пионерская, 2 и Преображенского, 41. Стартовая цена объектов различна, зависит от площади земельного участка и места его расположения.

Аукционы по продаже аварийных домов пройдут в мае. От реализации четырех лотов даже по стартовым ценам муниципалитет может выручить порядка четырех миллионов рублей. Очевиден и внешний эффект — город избавится от аварийных и пожароопасных объектов, портящих облик областной столицы.