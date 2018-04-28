Самые «бедные» депутаты Мособлдумы: деньги, имущество, карьера

В рамках противодействия коррупции депутаты обязаны декларировать доходы, недвижимость и транспорт — свои и ближайших родственников. «Вести Подмосковья» уже рассказали, кто из депутатов Московской областной Думы зарабатывает больше всех, чьи жены — богаче мужей и проанализировали, как уменьшались доходы депутатов. В нашем сегодняшнем материале — рассказ о самых «бедных» депутатах области.

Меньше всех в 2017 году заработала Линара Раимовна Самединова . Динара Раимовна — молодой депутата, политике с 2015. В 2016 году была назначена на должность Советника председателя Московской областной Думы И. Ю. Брынцалова. С прошлого года избрана председателем Общественного совета федерального проекта «Единой России» «Модернизация образования».

Депутат заработала в 2017 году 596 тыс.руб. У неё в собственности — доля в квартире в 78,7 кв.м, в другой квартире — 89 кв.м — Самединова живёт.

Следующий в списке самых «бедных» — депутат Московской областной Думы ​ по Егорьевскому одномандатному избирательному округу №5 Евгений Валерьевич Аксаков . В 1997 году Аксаков начал работать в ГУВД по Московской области , прошёл путь от рядового до подполковника полиции. До первого избрания в областную Думу в 2012 году работал начальником 4 отдела ОРЧ экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Московской области.

В 2017 году доход Аксакова составил 921 тыс.руб. — это примерно в 6 раз меньше, чем средняя заработная плата его коллег.

В его собственности достаточно много недвижимости: пять разнофункциональных земельных участка (1391, 3000, 1050, 750 и 750 кв.м) и два жилых дома — 297 и 581 кв.м.

Третью строчку в рейтинге делят два депутата — Михаил Анатольевич ​Демидович и Александр Эрнстович Смирнов

Демидович работает заместителем начальника отдела транспорта и логистики в компании «Лидер», занимающейся перевозками. Последние восемь лет депутат координатор Электростальского городского отделения ЛДПР , в Думе занимает позицию в Комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Заработал за 2017 год чуть больше 1 млнруб. Список недвижимого имущества депутата — короткий: половина квартиры размером 41 кв.м.

Смирнов занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики. Кроме того, депутат — управляющий партнер группы компаний «Кантри Парк», целкового офисного центра. За последний задекларированный год Смирнов заработал чуть больше 1 млнруб. Депутату принадлежит квартира площадью 90 кв.м., у его супруги — ещё одна, 40 кв.м. У депутата в декларации нет автомобиля, жене принадлежит Volvo XC60.

Следующий депутат в нашем рейтинге — ещё один советник Председателя Брынцалова — Сергей Владимирович Двойных. 18 сентября 2017 года избран депутатом Московской областной Думы от одномандатного округа, в состав которого входят Сергиево-Посадский муниципальный район и городской округ Красноармейск. Двойных, кроме того, генеральный директор предприятия «Ильинское-Агро», которое занимается разведением крупного рогатого скота мясных пород и растениеводством.

Советник Председателя заработал в 2017 году 1, 4 млнруб. В его собственности — земельный участок для жилищного строительства площадью 3378 кв.м., гостевой дом 82 кв.м. и четвёртая доля в квартире 76,1 кв.м. Также Двойных принадлежат нежилые помещения и постройки — административное здание, несколько складов, эксплуатационная база и разного рода оборудование. Транспорт депутата — это автомобиль MINI COOPER и маломерное судно, SUN MARINE SDP.

Наконец, на пятом месте — Сердюкова Татьяна Владимировна, член Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы, Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Татьяна Владимировна более тридцати лет преподаёт Русский язык и литературу, сейчас — в средней общеобразовательная школа поселка Спутник Можайского муниципального района.

Депутат Сердюкова заработала в 2017 году 1,5 млнруб. Она владеет доле земельного участка для личного хозяйства площадью 3000 кв.м., ещё один участок 702 кв.м. под строительство. Кроме того — доля от жилого дома в 91,5 кв.м, доля от квартиры 44,6 кв.м. и квартира 40 кв.м целиком. Транспорт Сердюковой — это машина среднего класса HYUNDAI Accent.