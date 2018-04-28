Доходы главы Крыма остались на прежнем уровне

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 апреля. / ТАСС /. Глава Крыма Сергей Аксенов за 2017 год получил такой же доход, как и за предыдущий, при этом доходы его жены снизились с 32,8 млн до 19,9 млн рублей, следует из данных, опубликованных в субботу на сайте Совета министров республики.

Аксенов задекларировал по итогам 2017 года доход в размере 2,64 млн рублей, годом ранее — 2,63 млн Его супруга заявила 19,9 млн рублей против 32,84 млн рублей в 2016 году.

Как и годом ранее, за Аксеновым не числится ни недвижимости, ни транспортных средств, в пользовании у него находятся дом площадью 577,5 кв. м и 607 кв. м земли. Эти же дом и участок находится в пользовании у его жены.

На супругу главы республики зарегистрированы автомобиль BMW 750Li xDrive, две квартиры 66,3 и 30,6 кв. м (по итогам предыдущего года была также и квартира 81,9 кв. м) и шесть нежилых помещений (36,3, 73,8, 93,9, 112,5, 116, 129,8 кв. м). Кроме того, в пользовании у нее находится еще один участок площадью 961 кв. м.