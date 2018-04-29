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В России более 4 млн автомобилей с правым рулем
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В России более 4 млн автомобилей с правым рулем 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
На первое января 2018 года по произведенным подсчетам на территории России зарегистрировано более 4,13 млн автомобилей с правым рулем, что составляет 8,2% от всего российского объема.
Наибольшее количество занимают легковые автомобили, их количество составляет 3,47 млн, это составляет 8,2% от праворукого автопарка. Грузовой транспорт составляет 3,3%; 0,7% зарегистрировано автобусов и LCV занимает оставшуюся долю парка.
8,2% это довольно большой процент и многие автолюбители отдают предпочтение именно праворуким автомобилям, это не только возможность купить авто по более низкой цене, но и более качественная сборка. Ведь большая часть автомобилей ввезенных на территорию России с пробегом имеют состояние нового автомобиля и вытеснить их с российского авторынка наверное не сможет не кто.
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