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Названо количество праворульных автомобилей в России
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Названо количество праворульных автомобилей в России 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Car.ru
Стало известно количество праворульных автомобилей в России, сообщает газета «Известия».
По оценке аналитического агентства «Автостат», в стране насчитывается около 4,13 млн таких машин.
Доля праворульных автомобилей на отечественном рынке составляет 8%. Большая часть приходится на категорию легковых машин — 3,47 млн  В общей сложности российский автопарк насчитывает свыше 50 млн транспортных средств.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что назван топ-10 российских городов по продажам новых автомобилей.
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