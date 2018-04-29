Названо количество праворульных автомобилей в России

По оценке аналитического агентства «Автостат», в стране насчитывается около 4,13 млн таких машин.

Доля праворульных автомобилей на отечественном рынке составляет 8%. Большая часть приходится на категорию легковых машин — 3,47 млн В общей сложности российский автопарк насчитывает свыше 50 млн транспортных средств.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что назван топ-10 российских городов по продажам новых автомобилей.