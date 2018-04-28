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Прокуратура: в Пермском крае нарушают жилищные права инвалидов и их семей
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Прокуратура: в Пермском крае нарушают жилищные права инвалидов и их семей 

АиФ Пермь 41 минуту назад
В Пермском крае нарушают жилищные права детей-инвалидов и их семей, считают в прокуратуре Пермского края. Региональное ведомство намерено защищать их права в суде.
Прокуратура Пермского края проанализировала порядок обеспечения жильём инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. В ведомстве пришли к выводу, что в регионе есть нерешённая проблема предоставления жилья тем семьям, которые встали на учёт после 1 января 2005 года. Это в общей сложности 250 человек. Чтобы предоставить им жильё, необходимо потратить примерно 160 миллионов рублей. При этом региональное правительство отказывается выделять на это средства.
«При этом оно ссылается на неурегулированный характер правоотношений по финансированию органов местного самоуправления за счёт средств краевого бюджета и предлагает вариант судебного порядка защиты прав граждан», — пояснили в прокуратуре.
В результате люди вынуждены сами защищать свои права в судах, подавая иски к органам местного самоуправления, которые финансировать приобретение жилья для инвалидов не имеют права. После изучения ситуации прокуратура направила в суд исковое заявление о признании бездействия правительства Пермского края по решению проблемы незаконным и возложении на него обязанности обеспечить финансирования этого направления. Информацию о сложившейся ситуации ведомство направило губернатору региона.
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