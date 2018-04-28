Центр кадастровой оценки запустил электронную форму ввода данных в декларацию 

На сайте Центра кадастровой оценки появилась электронная форма ввода данных в декларацию об уточнении характеристик объектов недвижимости, предусмотренную законом «о кадастровой оценке». Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства имущественных отношений Московской области.
Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев пояснил, что полная форма декларации содержит 91 параметр, и заполнить ее без ошибок непросто.
Центр кадоценки создал электронную форму ввода данных, которая содержит меньше пунктов и ошибиться при заполнении которой практически невозможно. Заполнив пункты электронной формы, собственник в итоге получает декларацию по установленной законом форме, которую может подать в госучреждение любым удобным способом. Это сделано, чтобы помочь жителям области, которые хотят воспользоваться своим правом и передать для кадоценки верные и точные характеристики объектов своей недвижимости
— Андрей Аверкиев.
Декларацию в Центр кадастровой оценки можно подать в бумажной или электронной форме. После заполнения электронной формы на сайте государственного бюджетного учреждения (ГБУ), ее нужно распечатать. Подать распечатанную форму можно одним из способов-либо
заверить цифровой подписью и направить на электронную почту info@ckomo.ru в ГБУ, либо поставить оригинальную подпись и принести оригинал на бумаге в ГБУ лично или направить по почте. Главное помнить, что декларация должна быть заверена личной подписью или квалифицированной электронной подписью правообладателя.
Если сведения декларации будут прямо противоречить сведениям Росреестра, то ведомство, согласно требованиям законодательства, будет вынуждено использовать для кадастровой оценки данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Росреестра. В оценке участвуют более 12 миллионов объектов недвижимости — дачи, дома, хозпостройки, земельные участки. С января Центр кадоценки принимает от собственников декларации об уточнении характеристик объектов недвижимости. Декларации, которые собственники могут подать по своему желанию, помогают сотрудникам Центра собрать максимальное точные данные по объектам недвижимости Подмосковья. Как сообщил директор Центра кадастровой оценки Павел Бабкин, в задачу входит сделать так, чтобы жители области получили верную оценку своей недвижимости, и им не пришлось ее оспаривать. Центр кадоценки готов помочь жителям региона, у которых возникли затруднения с заполнением форм, по телефону горячей линии +7 (985) 319 54 40 с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, а в пятницу — с 10:00 до 16:00. Сотрудник горячей линии ГБУ даст консультацию о порядке и возможных способах подачи декларации, а также необходимых для этого документах. Государственная кадастровая оценка 2018 года ляжет в основу начисления налогов, которые физические лица начнут оплачивать с сентября 2020 года, а юридические — с 1 квартала 2019, и будут оплачивать в течение 3–5 лет — до проведения следующей кадоценки.