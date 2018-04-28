Центр кадастровой оценки запустил электронную форму ввода данных в декларацию

На сайте Центра кадастровой оценки появилась электронная форма ввода данных в декларацию об уточнении характеристик объектов недвижимости, предусмотренную законом «о кадастровой оценке». Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Центр кадоценки создал электронную форму ввода данных, которая содержит меньше пунктов и ошибиться при заполнении которой практически невозможно. Заполнив пункты электронной формы, собственник в итоге получает декларацию по установленной законом форме, которую может подать в госучреждение любым удобным способом. Это сделано, чтобы помочь жителям области, которые хотят воспользоваться своим правом и передать для кадоценки верные и точные характеристики объектов своей недвижимости

— Андрей Аверкиев.

Декларацию в Центр кадастровой оценки можно подать в бумажной или электронной форме. После заполнения электронной формы на сайте государственного бюджетного учреждения (ГБУ), ее нужно распечатать. Подать распечатанную форму можно одним из способов-либо

заверить цифровой подписью и направить на электронную почту info@ckomo.ru в ГБУ, либо поставить оригинальную подпись и принести оригинал на бумаге в ГБУ лично или направить по почте. Главное помнить, что декларация должна быть заверена личной подписью или квалифицированной электронной подписью правообладателя.