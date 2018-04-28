Директор ФСО России Кочнев в 2017 году заработал 11 миллионов рублей

Согласно опубликованным данным, в собственности у Кочнева есть квартира и автомобиль Renault Duster 2016 года, у его супруги — автомобиль Mercedes-Bens GL 400 4М (2015 года), земельный участок, жилой и гостевые дома, четыре квартиры, гараж и два машиноместа.

У Климентьева, согласно декларации, в собственности есть автомобили Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ 2410 1990 года, земельный участок, две квартиры, гараж и машиноместо.

Заместитель директора ФСО России — руководитель Службы безопасности президента РФ ФСО России, согласно опубликованной информации, имеет Jeep Grand Cherokee OverLand (2014 года), земельный участок, жилой дом, две квартиры и владеет 1/2 долей квартиры.