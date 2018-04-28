Директор ФСО Кочнев в 2017 году заработал 11,1 млн рублей

Кочнев владеет квартирой (101,7 кв. м) и легковым автомобилем Renault Duster 2016 года выпуска. Все объекты находятся в России.

В 2016 году доход главы ФСО составил 8,53 млн руб.

Супруга Кочнева за отчетный период заработала 55,3 млн руб. Ей принадлежат два земельных участка (2,3 тыс. и 1,7 тыс. кв. м), жилой дом (328,5 кв. м), гостевой дом (104,9 кв м), навес (40,2 кв. м), беседка (50,8 кв. м), гараж (74,4 кв. м), четыре квартиры (172, 39, 88,6 и 52,1 кв. м), а также два машиноместа (17,1 и 16,5 кв м) и автомобиль Mercedes-Bens GL 400 4М 2015 года выпуска. Все объекты находятся в России.