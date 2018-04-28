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Доход воронежского врио губернатора снизился на 10% за год
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Доход воронежского врио губернатора снизился на 10% за год 

РИА Новости 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 28 апр — РИА Новости. Доход временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева в 2017 году снизился почти на полмиллиона рублей по сравнению с предыдущим годом и составил 4,86 миллиона рублей, сообщило областное правительство.
Доход Гусева в 2016 году на посту мэра Воронежа составил 5,35 миллиона рублей.
"Александр Гусев отчитался о доходах за 2017 год. Декларированный годовой доход главы региона составил 4 864 529,1 рублей", — говорится в сообщении.
Как и прежде, на праве собственности Гусеву принадлежит 1/3 квартиры площадью 76,1 квадратных метра, квартира на 114,2 квадратных метра, нежилое помещение площадью 81,4 квадратных метра, 1/6 доли земельного участка (694 квадратных метра), часть общего коридора (24/100 от 28 квадратных метров), автомобиль Lexus LX 570, а также три прицепа и квадроцикл.
Супруга врио главы региона, Валентина Гусева, в 2017 году заработала 926,6 тысячи рублей. В собственности у нее два земельных участка площадью по 1500 квадратных метров, жилой домом площадью 165,2 квадратных метра, баня площадью 180 квадратных метров, 1/3 квартиры площадью 76,1 квадратных метра и автомобиль BMW Х3.
Все имущество супругов находится в России.
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