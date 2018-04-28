В Москве упрощен порядок размещения инженерных сетей: комментарий эксперта 

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: www.movp.ru «Постановлением установлен перечень линейных объектов, размещение которых в рамках Программы реновации будет осуществляться на основании разрешения на использование земельного участка (земель). Срок получения такого разрешения составит 10 рабочих дней», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. По его словам, такое решение позволит существенно сократить сроки оформления земельно-имущественных отношений при размещении инженерных сетей в рамках реализации программы реновации. А, значит, сократятся и сроки строительства инженерных сетей, и сроки техприсоединения объектов к ним. По просьбе портала ЕРЗ суть изменений комментирует эксперт в этой сфере, управляющий партнер ООО «Концепт Проект», член рабочей группы Агентства стратегических инициатив по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства Иван КУДРЯШОВ (на фото). «Правительство Москвы сделало еще один шаг в направлении упрощения процедур в строительстве, — пояснил эксперт. — Принято Постановление Правительства Москвы от 10.04.2018 №283-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. №636-ПП и от 15 мая 2012 г. №199-ПП». Данное постановление упростило порядок оформления земельных отношений для строительства объектов инженерной инфраструктуры. До настоящего времени уже действовало Постановление Правительства Москвы от 27.08.2012 №432-ПП «О перечне случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется». Оно упрощало порядок получения разрешительной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры с рабочими характеристиками, которые наиболее часто используются при подключении жилых объектов. Однако если такие объекты находились за пределами земельного участка застройщика и не являлись объектами реконструкции и модернизации существующих сетей, то оформление земельных отношений для их размещения осуществлялось в общем порядке. Данным постановлением расширяется количество случаев, предусмотренных Постановлением Правительства Москвы №636-ПП, при которых не требуется оформление арендных отношений для размещения объектов, а возможно получение разрешения на размещение объекта в упрощенном порядке, а также уточняется данный порядок. Это позволит застройщикам жилья и ресурсоснабжающим организациям уменьшить сроки подключения и его стоимость на величину, равную временным и финансовым затратам на оформление земли. Вместе с тем, следует отметить, что наиболее прорывные изменения Правительство Москвы сделало для проектов реновации жилья, увеличив рабочие характеристики инженерной инфраструктуры, которые можно размещать без оформления арендных отношений на землю. Будем надеяться, что в дальнейшем полученный опыт позволит распространить принятые решения на всех застройщиков», — резюмировал эксперт. ООО «Концепт Проект» осуществляет комплексное юридическое консультирование и сопровождение инвестиционно-строительных проектов на всех этапах их реализации