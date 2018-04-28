В Москве упрощен порядок размещения инженерных сетей: комментарий эксперта

Единый реестр застройщиков: последние новости

Ставка ипотеки для долевого строительства в марте 2018 года снизилась всего на 0,04% (графики)

Застройщик из ТОП-5 по Ленинградской области намерен заявить о своем банкротстве

Росреестр: количество регистраций ДДУ в первом квартале 2018 года опережает темпы 2017 года на 11% (графики)